В Генштабе заявили, что призывники в основном направляются в близлежащие к месту призыва регионы

Призывники направляются для прохождения военной службы в близлежащие регионы, расположенные по соседству от места призыва, заявили в Генштабе ВС РФ.

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Чаще всего призывники во время прохождения срочной службы направляются в регионы рядом с местом призыва. Об этом заявил в пятницу представитель Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба Вооруженных сил РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Как правило, призывники направляются для прохождения военной службы в близлежащие регионы, расположенные по соседству от места призыва», - заявил Цимлянский.

В качестве примера контр-адмирал привел призывников, проживающих на Камчатке, Чукотке, Сахалине или на побережье Охотского и Японского морей. По его словам, если срочники из этих регионов годны к службе в ВМФ, они служат в воинских частях и на кораблях Тихоокеанского флота, а призывники из Мурманска и Архангельской области - в частях и на кораблях Северного флота, из Калининградской области - на Балтийском флоте.

«Если говорить о призывниках из Москвы, то они имеют шанс пойти служить практически в любой регион России, однако окончательное решение будет принимать призывная комиссия, возглавляемая главами муниципальных образований», - пояснил Цимлянский.

В Генеральном штабе Российской Федерации отметили, что решение о направлении призывника на службу принимается в соответствии с состоянием здоровья, образованием, подготовкой по военно-учетной специальности и по результатам психологического отбора.

Ранее заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Российской Федерации Владимир Цимлянский заявил, что призывников к специальной военной операции на Украине привлекать не будут. Согласно его словам, речи ни о каких мобилизациях, призывах студентов, обучающихся в вузах, не идет.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Согласно документу, опубликованному на официальном правовом портале, на военную службу будут призваны 120 тысяч человек.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов