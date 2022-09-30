В Генштабе ВС РФ заявили, что призывников к СВО привлекать не будут

В Генштабе заявили, что мероприятия предстоящего осеннего призыва никак не связаны с проведением спецоперации.

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В Генштабе Вооруженных сил Российской Федерации заявили, что призывники не будут направляться в зону проведения специальной военной операции, а после окончания службы их направят к местам проживания. Об этом заявил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский.

«Хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания», - заявил Владимир Цимлянский.

Согласно его словам, мероприятия предстоящего осеннего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции России по защите республик Донбасса.

«Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу на территории Российской Федерации», - сообщил Цимлянский.

Замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ добавил, что речи ни о каких мобилизациях, призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Согласно документу, на военную службу будут призваны 120 тысяч человек.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов