Армия Армия Армия

В Генштабе ВС РФ заявили, что призывников к СВО привлекать не будут

20:18 30.09.2022
В Генштабе заявили, что мероприятия предстоящего осеннего призыва никак не связаны с проведением спецоперации.
В Генштабе ВС РФ заявили, что призывников к СВО привлекать не будут
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Генштабе Вооруженных сил Российской Федерации заявили, что призывники не будут направляться в зону проведения специальной военной операции, а после окончания службы их направят к местам проживания. Об этом заявил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский.

«Хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания», - заявил Владимир Цимлянский.

Согласно его словам, мероприятия предстоящего осеннего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции России по защите республик Донбасса.

«Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу на территории Российской Федерации», - сообщил Цимлянский.

Замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ добавил, что речи ни о каких мобилизациях, призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Согласно документу, на военную службу будут призваны 120 тысяч человек.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:18 Армия
Генштаб: поджоги военкоматов расцениваются как теракты
19:06 В стране и мире
Столтенберг: НАТО не является стороной конфликта на Украине
17:06 В стране и мире
В офисе Зеленского сообщили об ускоренной подаче заявки на вступление Украины в НАТО
15:05 В стране и мире
Видео
«Эти восемь лет были не первыми»: Шойгу перед подписанием договоров о вхождении в РФ новых территорий
13:46 Армия
Видео
МО РФ: в районе Николаева поражен взвод РСЗО HIMARS
Популярное
Видео
Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья подписали договоры о вступлении территорий в состав РФ
Видео
МО РФ: в районе Николаева поражен взвод РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожены цеха по сборке ракет к комплексам «Гром-2» и «Точка-У» в районе Днепропетровска
Путин подписал указ о признании Херсонской области независимой территорией
Видео
Путин заявил, что Запад пытается развязать «кровавую бойню» в СНГ
Видео
Сокрушительный удар: кадры работы самоходки «Малка» на Марьинском направлении
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.