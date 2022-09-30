Горячая линия Минобороны РФ для осенних призывников заработает с 4 октября

Горячая линия для призывников начнет свою работу с 4 октября по телефонам 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98.

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Горячая линия Министерства обороны Российской Федерации для призывников традиционно заработает с 4 октября, звонки принимаются во вторник и четверг с 10 до 12 часов. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Горячая линия для призывников начнет свою работу с 4 октября по телефонам 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98. График приема звонков: вторник и четверг с 10 до 12 часов, время московское. Она предназначена для оперативного решения вопросов, возникающих у призывников и их родителей», - сообщил Цимлянский.

Согласно словам замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, в ходе весеннего призыва на прямую линию поступило несколько сотен обращений, были даны исчерпывающие ответы. Владимир Цимлянский выразил надежду, что прямая линия уже стала механизмом прямого диалога между призывником, родителями и Минобороны России.

«Хочу выразить уверенность, что только в открытом диалоге мы можем добиться прозрачности в призыве граждан, а в чем-то и совершенствования этого механизма», - добавил он.

Ранее заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Российской Федерации Владимир Цимлянский заявил, что призывники в основном направляются в близлежащие к месту призыва регионы. Также в Генштабе ВС РФ заявили, что призывников к специальной военной операции на Украине привлекать не будут.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Согласно документу, опубликованному на официальном правовом портале, на военную службу будут призваны 120 тысяч человек. Призыв начнется с 1 ноября.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов