Путин подписал указ о признании Херсонской области независимой территорией
Аналогичным указом президент РФ утвердил независимость Запорожской области.
© Фото: Aleksey Nikolskyi Kremlin Pool Globallookpress
Российский лидер Владимир Путин в четверг, 29 сентября, подписал документ о признании Херсонской области независимой территорией. Соответствующий указ был принят после объявления итогов референдума, в ходе которого население региона изъявило желание выйти из состава Украины и присоединиться к РФ.
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