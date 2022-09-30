Путин подписал указ о признании Херсонской области независимой территорией

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Указ вступил в силу с момента его подписания. В соответствии с ним и с опорой на принцип равноправия и самоопределения народов устава ООН были признаны суверенитет и независимость области.

Аналогичным указом президент Российской Федерации утвердил независимость Запорожской области, ранее являвшейся субъектом Украины. Жители данного региона также проголосовали за вхождение в состав России. Документ об изменении статуса Запорожья был принят тем же числом.