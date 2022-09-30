В стране и мире Президент РФ подписал указ о признании Запорожской области независимой территорией Марина Крижановская Вместе с тем Владимир Путин подписал указ о признании независимости Херсонской области. © Фото: Mikhail Klimentyev Kremlin Pool Globallookpress Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал документ, постановляющий признать суверенитет Запорожской области. Напомним, 27 сентября были объявлены итоги голосования жителей Запорожской области. Согласно 100% обработанных протоколов, 93,11% проголосовало «За» вхождение региона в состав России. Позже глава региона заявил, что Запорожье де-факто отсоединилось от Украины. «В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организации Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Запорожской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю признать государственный суверенитет и независимость Запорожской области», - гласит текст подписанного указа. © Официальный портал правовой информации Аналогичным указом российский президент признал независимость Херсонской области. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика