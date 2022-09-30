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Президент РФ подписал указ о признании Запорожской области независимой территорией

Марина Крижановская
00:24 30.09.2022
Вместе с тем Владимир Путин подписал указ о признании независимости Херсонской области.
Президент РФ подписал указ о признании Запорожской области независимой территорией
© Фото: Mikhail Klimentyev Kremlin Pool Globallookpress
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал документ, постановляющий признать суверенитет Запорожской области.

Напомним, 27 сентября были объявлены итоги голосования жителей Запорожской области. Согласно 100% обработанных протоколов, 93,11% проголосовало «За» вхождение региона в состав России. Позже глава региона заявил, что Запорожье де-факто отсоединилось от Украины.

«В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организации Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Запорожской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю признать государственный суверенитет и независимость Запорожской области», - гласит текст подписанного указа.

© Официальный портал правовой информации

Аналогичным указом российский президент признал независимость Херсонской области.

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