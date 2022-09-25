В Запорожской области 93% проголосовавших поддержали вхождение в состав России

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Большинство избирателей, принявших участие в референдуме в Запорожской области в первый день, отдали свой голос за воссоединение с РФ. Об этом говорят результаты экзит-пола, проведенного крымским Республиканским институтом политических и социологических исследований.

«Из проголосовавших на референдуме и ответивших на вопрос: 93% за вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации; 7% поддерживает украинский статус области», - сказано в публикации.

Также уточняется, что опрос вне избирательных участков проводился методом телефонного обзвона. В нем приняли участие 500 респондентов.

Напомним, о намерении провести голосование по вхождению в состав России объявили Луганская и Донецкая Народные Республики, Херсонская и Запорожская области. Референдумы будут проходить с 23 по 27 сентября.

Накануне сообщалось, что по итогам двух дней явка на референдуме о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России составила 55,05%. На территории ДНР проголосовали уже 858 681 человек.