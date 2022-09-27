Избирком Херсонской области признал состоявшимся референдум о вхождении региона в состав РФ

По результатам подсчета 100% голосов на референдуме в Херсонской области за вхождение в состав РФ высказались 87,05% избирателей.

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Избирательная комиссия Херсонской области признала состоявшимся референдум о вхождении региона в состав Российской Федерации. Результаты голосования были озвучены на заседании региональной избирательной комиссии.

Как передает «Интерфакс», по результатам подсчета 100% протоколов в Херсонской области 87,05% жителей проголосовали на референдуме за выход региона из состава Украины и присоединение к Российской Федерации.

«Считать вопрос, в поддержку которого проголосовало более половины участников референдума включенных в списке, одобренным», - сказала на заседании председатель областной избирательной комиссии Марина Захарова.

По данным избиркома, участие в референдуме в Херсонской области приняли 571001 человек, что составляет 76,86% от списочного состава избирателей. Члены комиссии единогласно проголосовали за признание референдума состоявшимся и утвердили результаты голосования.

Ранее по предварительным итогам в Запорожской области после обработки 100% бюллетеней за вхождение в состав Российской Федерации проголосовали 93,11%.