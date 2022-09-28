Глава Запорожья заявил, что регион де-факто отсоединился от Украины

Власти региона подали заявку на вхождение Запорожской области в состав России и ожидают решение российских стороны.

© Фото: Dmitry Grigoriev Argumenty i Fakty Globallookpress

Запорожская область де-факто вышла из состава Украины. Сейчас регион ожидает решения российских властей о вхождении в состав России. Об этом заявил глава Запорожья Евгений Балицкий.

«Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины. Теперь мы ждем решения от властей России, чтобы они нас приняли в свой состав. И мы такую заявку подали», - рассказал он журналистам.

Чуть ранее приводились итоги голосования жителей Запорожской области. Согласно 100% обработанных протоколов, 93,11% проголосовало «За» вхождение региона в состав России.

Голосование проходило в четырех из пяти районах Запорожской области. Это территории, находящиеся под контролем Российской Федерации. Около 500 тысяч человек были включены в списки избирателей.

Голосовавшие в бюллетене отвечали на один вопрос: «Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ?».