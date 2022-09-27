В Запорожье после обработки 100% бюллетеней за вхождение в РФ проголосовали 93,11%

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Около 93% избирателей с освобожденной Российской Федерацией территории Запорожья в ходе референдума проголосовали за вхождение региона в состав России по результатам подсчета всех бюллетеней. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.

«Обработано 100% протоколов, но итоги пока предварительные. За проголосовало 93,11%», - цитирует Катющенко «Интерфакс».

Голосование было организовано в четырех из пяти районов Запорожской области - это те территории, которые находятся под контролем Российской Федерации. Около 500 тысяч человек включены в списки избирателей.

Голосующие в бюллетени отвечали на один вопрос: «Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав РФ на правах субъекта РФ?»

Ранее были объявлены итоги референдума на участках в РФ о судьбе ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожья. В Центральной избирательной комиссии подсчитали 100% голосов по всем участкам референдума в Российской Федерации.