Комплексы РЭБ России нейтрализовали три «дрона-камикадзе» ВСУ на подлете к ЗАЭС

Два дрона упали на крышу учебно-тренировочного центра, жертв и разрушений нет.

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В Министерстве обороны России сообщили, что 31 августа ВСУ был нанесен удар тремя «дронами-камикадзе» по территории Запорожской АЭС. По данным ведомства, все беспилотники были успешно нейтрализованы российскими комплексами радиоэлектронной борьбы еще на подлете к станции.

Сообщается, что два дрона упали на крышу учебно-тренировочного центра. Жертв и разрушений в результате нейтрализации нет.

Ранее российские военнослужащие, выполняющие задачи в ходе спецоперации на Украине, приняли меры по уничтожению предпринявших попытку захватить ЗАЭС диверсантов ВСУ. Украинские диверсионные группы численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах от станции.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов