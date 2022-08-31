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МО РФ: обстрелы ЗАЭС велись с огневой позиции ВСУ в районе Никополя

12:48 31.08.2022
Ответным огнем артиллерийское подразделение противника в данном районе было подавлено, добавили в МО РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Украинская артиллерия обстреливала 30 августа территорию Запорожской атомной электростанции с огневой позиции в районе Никополя на противоположном берегу Каховского водохранилища. Об этом на брифинге 31 августа сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он заявил, что подразделение, которое обстреливало ЗАЭС, было подавлено ответным огнем. Представитель российского военного ведомства добавил, что один из артиллерийских снарядов противника попал в здание комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов. Как утверждает Конашенков, провокации Киева были направлены на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание угрозы техногенной катастрофы. В настоящее время радиационная обстановка на территории станции в норме.

Конашенков заявил, что попытка возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась, украинские войска понесли серьезные потери как в живой силе, так и в технике. По его словам, за двое суток уничтожены два украинских штурмовика Су-25, бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29, сбиты три украинских вертолета Ми-8. Также украинские войска потеряли десятки танков, БМП и других бронемашин и 1 700 военнослужащих.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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