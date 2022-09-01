МО РФ: с 8 утра Киев заблокировал проезд миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
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В Министерстве обороны России сообщают, что 1 сентября киевский режим предпринял попытку провокации для срыва прибытия рабочей группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.
В числе прочего, начиная с 8 часов утра Киев заблокировал проезд миссии с подконтрольной территории на территорию ЗАЭС.
Помимо этого подразделениями Росгвардии и ВС РФ были пресечены попытки высадки неподалеку от станции диверсионных групп ВСУ, попытавшихся захватить атомную электростанцию.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов