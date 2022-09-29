МИД РФ отреагировал на решение Армении не участвовать на учениях ОДКБ

Мария Захарова заявила, что Армения действует исходя из стоящих перед ней приоритетных задач с учетом текущей обстановки.

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Москва считает суверенным правом решение Еревана не направлять воинский контингент на учения Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане, власти Армении действуют исходя из своих приоритетных задач. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Что касается принятого Ереваном решения не направлять воинские контингенты для участия в совместных учениях ОДКБ в Казахстане - я думаю, в этом вопросе Армения действует исходя из тех приоритетных задач, которые стоят перед ней и ее вооруженными силами с учетом текущей обстановки - суверенное право», - сказала Мария Захарова.

В то же время официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что звучащая от отдельных политических деятелей «необоснованная критика» ОДКБ не идет на пользу поиску выверенных и взаимовыгодных решений.

«Толку от подобных деструктивных заявлений мало», - заявила она.

Ранее Минобороны Армении заявило о трех погибших военнослужащих в результате обстрела со стороны азербайджанских вооруженных сил.

Напомним, что ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась в ночь на 13 сентября. Министерство обороны Армении сообщило об артиллерийских обстрелах со стороны Азербайджана. Оба государства заявляли о потерях среди военнослужащих. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в ходе своего визита в Ереван осудила «смертельные атаки» Азербайджана против Армении.