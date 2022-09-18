Пелоси осудила «атаки» Азербайджана против Армении

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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в ходе своего визита в Ереван осудила «смертельные атаки» Азербайджана против Армении. По ее словам, в Штатах продолжают следить за событиями и стремятся к разрешению конфликта за столом переговоров.

«Мы осуждаем от имени конгресса смертельные атаки Азербайджана против Армении. Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, США четко и давно заявляли, что военного решения конфликта нет», - заявил Пелоси.

Ранее издание Polititco сообщило, что визит в Армению может стать последней зарубежной поездкой Пелоси в должности спикера: впереди выборы, и, по прогнозам, республиканцы могут потеснить демократов, поэтому для Пелоси этот визит - возможность проявить себя.

В ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана произошли боестолкновения. Министерства обороны двух стран сообщили об обстрелах. Армянское военное ведомство заявило об обстрелах противником приграничных городов, в то время как Минобороны Азербайджана назвало произошедшее провокацией Еревана.