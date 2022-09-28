МО Армении: трое армянских военных погибли в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана

Минобороны Армении сообщило, что ситуация на границе по состоянию на 21:00 по мск относительно стабилизировалось.

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Трое армянских военнослужащих погибли в среду в результате обстрела со стороны азербайджанских вооруженных сил. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Армении.

«По состоянию на 22:00 (21:00 мск) ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабилизировалась. В результате азербайджанской провокации с армянской стороны трое погибших», - передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее миссия Организации Договора о коллективной безопасности выработала предложения по деэскалации напряженности между Арменией и Азербайджаном. Для этого 19 сентября возглавляющий ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров встретился с министром обороны Армении Суреном Папикяном.

Напомним, что боевые действия на границе Армении и Азербайджана велись с 13 сентября. Оба государства заявляли о потерях среди военнослужащих. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в ходе своего визита в Ереван осудила «смертельные атаки» Азербайджана против Армении.