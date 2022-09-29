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Захарова заявила, что в июле НАТО проводило учения в зоне ЧП на «Северных потоках»

Игнат Далакян
15:43 29.09.2022
По словам Захаровой, НАТО в зоне ЧП на «Северных потоках» проводило учения с использованием глубоководного оборудования.
Захарова заявила, что в июле НАТО проводило учения в зоне ЧП на «Северных потоках»
© Фото: МИД РФ
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Североатлантический альянс проводил учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на «Северных потоках», регион просто «нашпигован» военной инфраструктурой НАТО. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«А что, может быть, натовские базы там не проводили учения, не были расквартированы американские солдаты на территории стран близлежащих? Нет? Этого ничего нет... В июле текущего года там же, в районе острова Борнхольм, это Дания, проводились учения НАТО с использованием глубоководного оборудования», - сказала Мария Захарова на брифинге.

Официальный представитель российского оборонного ведомства подчеркнула, что это интересная с точки зрения политиков Североатлантического альянса «возможность».

«В целом этот регион просто нашпигован натовской военной инфраструктурой», - добавила Захарова.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков усомнился, что инцидент с «Северным потоком» произошел без вовлеченности какого-либо государства. Он подчеркнул необходимость участия в расследовании случившегося нескольких стран.

Напомним, на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» произошло ЧП с повреждением труб. Позднее шведские сейсмологи сообщили о двух мощных подводных взрывах, случившихся в момент, когда узнали о повреждениях. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке - 2» произошли в результате умышленных действий. Первый заместитель постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что на 30 сентября назначено экстренное заседание Совбеза ООН по вопросу ЧП на «Северных потоках».

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