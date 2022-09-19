Миссия ОДКБ выработала предложения по деэскалации напряженности между Арменией и Азербайджаном

© Фото: Министерство обороны Республики Армения

Передовая группа миссии Организации Договора о коллективной безопасности выработала свои предложения по деэскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе. Сегодня возглавляющий ее генерал-полковник Анатолий Сидоров встретился с министром обороны Армении Суреном Папикяном.

«Генерал-полковник Анатолий Сидоров, возглавляющий передовую группу, проинформировал министра обороны Республики Армения Сурена Папикяна о результатах анализа обстановки в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана, об основных выводах и предложениях по соответствующим мерам», - передает ТАСС заявление пресс-службы Объединенного штаба ОДКБ.

Ранее группа ОДКБ прибыла на армянскую территорию, которая подверглась обстрелам в результате эскалации конфликта на границе с Азербайджаном. Она оценила причиненный в ходе конфликта ущерб.

Напомним, что боевые действия на границе Армении и Азербайджана велись с 13 сентября. Оба государства заявляли о потерях среди военнослужащих.