Полянский сообщил, что Россия ожидает проведения срочного заседания ООН в четверг

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Российская Федерация запросила проведения срочного заседания СБ ООН в связи с диверсиями на двух нитках газопровода «Северный поток», ожидается, что оно состоится в четверг. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против двух ниток "Северного потока". Ожидаем его проведения завтра», - написал Полянский в своем Telegam-канале.

Ранее стало известно о нештатных ситуациях на «Северном потоке» и «Северном потоке - 2», где были повреждены трубы. Позднее шведские сейсмологи сообщили о двух мощных подводных взрывах, случившихся как раз тогда, когда узнали о повреждениях. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке - 2» произошли в результате умышленных действий. Российская Федерация, в свою очередь, готова рассмотреть предложения от Европейского союза о расследовании утечек на «Северных потоках».