Мурашко заявил, что один пострадавший при стрельбе в Ижевске остается в крайне тяжелом состоянии

Согласно словам министра, еще восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

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Один пострадавший при стрельбе в школе Ижевска ребенок остается в крайне тяжелом состоянии, восемь в тяжелом. Об этом заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

«Четырнадцать средней степени тяжести, восемь тяжелых и один крайне тяжелый ребенок», - передает РИА Новости слова Мурашко.

Министр здравоохранения РФ уточнил, что ухудшения состояния ни у кого не наблюдается.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил школу в Ижевске, где произошла массовая стрельба. Главе ведомства на месте описали подробности случившегося.

Преступление, унесшее жизни 17 человек, 11 из которых - дети, совершил 34-летний мужчина, бывший ученик этой школы. Еще более 20 человек оказались ранены его рукой. Нападавший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами, а на его одежде имелись элементы с нацистской символикой.