Отверстия от пуль повсюду: Бастрыкин посетил школу в Ижевске, где случилась трагедия
Руководитель СК РФ лично осмотрел школу в Ижевске, в которой открыли стрельбу по детям и сотрудникам.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин прибыл в Ижевск, чтобы посетить школу № 88, где накануне преступник убил и ранил десятки человек. Руководителю СК на месте описали все подробности трагедии и продемонстрировали следы случившегося.
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