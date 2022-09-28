Отверстия от пуль повсюду: Бастрыкин посетил школу в Ижевске, где случилась трагедия

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Как видно по кадрам, предоставленным Следственным комитетом, внутри здания школы тут и там видны множественные отверстия от пуль. О том, что в помещении велась стрельба, говорит состояние окон и стен в разных частях учебного заведения.

Преступление, унесшее жизни 17 человек, 11 из которых - дети, совершил 34-летний мужчина, бывший ученик этой школы. Еще более 20 человек оказались ранены его рукой. Нападавший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами, а на его одежде имелись элементы с нацистской символикой.