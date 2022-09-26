Нацистская символика у преступника и более десяти погибших: что известно о трагедии в Ижевске

Внимание всей страны сегодня было приковано к 88-й школе в Ижевске, где жертвами массового расстрела стали 17 человек, в том числе 11 детей.

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К школе № 88 в Ижевске сегодня весь день несут цветы. Местные жители, как и вся страна, потрясены жуткой трагедией. По последним данным, в результате нападения вооруженного 34-летнего мужчины, выпускника этой школы, погибли 17 человек, в том числе 11 детей, в основном ученики начальных классов.

«Погибшие уже есть – первоклашки. 7-ми летние ребята...», - с плачем рассказала уборщица Галина Романова.

Ранено более 20 человек, в основном школьники. Как сообщил глава Удмуртии, их состояние - среднее и тяжелое. Еще девять детей и двое взрослых находятся в реанимации.

В день трагедии в Ижевск прибыли главы Минздрава и Минпросвещения. По поручению министра здравоохранения, из Казани приехали врачи федерального центра медицины катастроф. Также сегодня из подмосковного аэропорта Жуковский прилетел самолет Ил-76 МЧС России с врачами и психологами из столичных клиник. Спецборт доставит пострадавших из Ижевска в столичные медучреждения, где им будет оказана вся необходимая помощь.

«Сейчас дополнительно еще прибыла с бортом МЧС бригада врачей из федеральной клиники - 17 человек. Проведем обход по необходимости дообследования с участием специалистов федеральных клиник. Потом будем уже каждого пациента обсуждать, решим по объему оказания медпомощи, необходимости методов доплечения. И еще вызвали дополнительно сосудистых и нейрохирургов, чтобы комплексно все оценить на протяжении первых суток - самые сложные первые сутки. У нас все по специалистам будет обеспечено», - заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в ижевской школе.

«Трагические новости из Ижевска, президент Путин скорбит в связи с гибелью людей и детей в школе, где произошел террористический акт, совершенный лицом, который, судя по всему, принадлежит неофашисткой организации или группировке», - прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сообщение о стрельбе в 88-й школе Ижевска поступило на пульт диспетчера службы спасения в 9:46. На место стягивается восемь групп Росгвардии, ОМОНа и СОБРа. Школу оцепили, ежеминутно сюда прибывало все больше экстренных служб. Полиция не пускала родителей, столпившихся возле учебного заведения. Тем временем в сети появлялись первые видео, записанные учениками внутри здания. На заднем фоне отчетливо слышны выстрелы.

«Кричали, паниковали. В закрытом кабинете сидели. Били по нашей двери. Чем-то металлическим. Скорее всего пистолетом», - рассказал один из школьников-свидетелей трагедии.

Ученикам дали команду спрятаться в кабинетах и перевести телефоны в авиарежим. Директор вместе с раненым подростком тоже забаррикадировались в кабинете. Нападавший отстреливается от силовиков. Позже в одном из классов обнаружат тело преступника. Он покончил с собой. Убедившись, что детям ничего не угрожает, силовики начали эвакуацию.

«Постучались, сказали полиция. Открывайте. Мы пришли вас эвакуировать. Мы не отреагировали. Только когда сказали имя и отчество Татьяны Германовны, мы открыли», - рассказал один из учеников.

На одном из кадров видео — раненый 16-летний ученик ижевской школы по имени Александр. Парень стал вторым, в кого выстрелил заявившийся в школу преступник. Несмотря на ранение юноша побежал к директору и сообщил о ЧП, а потом помогал выводить других учеников. И даже после госпитализации Александр находит в себе силы, чтобы пообщаться с редакцией «Звезды» по телефону.

«Это больше обязанность,чтобы меньше жертв было... Жизнь вообще штука опасная, всего бояться?», - отметил юноша.

Нападавший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Полиция изъяла десяток заряженных магазинов. Войдя в здание, он сразу убил одного охранника, чуть позже — второго. В охранном агентстве комментариев пока не дали.

Информацией о личности преступника поделились в СКР.

Мужчина, который открыл стрельбу по детям и сотрудникам школы - 34-летний местный житель Артем Казанцев, который раньше здесь учился. На нападавшем была одежда с нацистской символикой.

«Установлено что преступник был одет в черную майку с нацисткой символикой и балаклаву», - рассказала руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ Светлана Петренко.

Оперативники провели обыски в квартире Казанцева, уточняется информация о его круге общения и интересов, возможная принадлежность к фашистским и нацистским организациям. Также есть информация, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере, с диагнозом шизофрения.

Об определенных проблемах говорят и брелоки, приделанные к его оружию. Красные ленточки с именами «Эрик и Дилан» - отсылка к совершившим массовое убийство в американской школе Колумбайн в 99-м году.

Школа, где произошла стрельба, достаточно крупная, на 1200 человек. По словам главы Удмуртии, в учебном заведении соблюдались все меры безопасности.

«В школе № 88, где произошла трагедия, по моей информации, безопасность обеспечивал ЧОП. На сегодня мы отменили все занятия в школах. При поддержке МВД все дети собираются из школы, родители могут их забрать. По другим школам все отработано, опасности нет», - отметил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Генеральная прокуратура поручила проверить вопросы безопасности и охраны школ в Удмуртии после случившегося.

В Удмуртии до 29 сентября объявлен трехдневный траур. По всей стране открываются стихийные мемориалы погибшим. Люди несут цветы, свечи и детские игрушки.