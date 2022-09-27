«Забитый, зашуганный»: что рассказали соседи о стрелявшем в ижевской школе

Преступник жил с мамой и бабушкой и был, по отзывам соседей, очень зашуганным и нелюдимым.

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В Ижевске объявлен трехдневный траур, на всех административных зданиях приспущены флаги. Это связано с недавней стрельбой в школе №88, которую устроил 34-летний Артем Казанцев. Соседи, вспоминая Артема, рассказывают: он жил с мамой и бабушкой, ни с кем не общался, был замкнут.

«Очень замкнутый человек, всегда ходил в капюшоне, даже в летнюю жаркую погоду. У него всегда был надет капюшон, и, когда он выходил, он наклонял голову, чтобы не было видно лица. Не здоровался, не общался никак», - рассказал сосед Артема Казанцева Алексей.

Казанцев вел закрытый образ жизни, состоял на учете в психо-неврологическом диспансере с диагнозом «шизофрения». Соседи об этом знали и не обращали внимания на его странное поведение.

У соседей не укладывается в голове, что «зашуганный и забитый» человек убил 17 человек, многие из которых - дети.

Чем занимался Казанцев, неизвестно. Сосед Алексей рассказывает, что мог увидеть его на улице как рано утром, так и, например, в одиннадцать вечера.

В понедельник 26 сентября Артем Казанцев устроил стрельбу в школе, ворвавшись в класс во время урока, и после нападения покончил с собой. На преступнике была балаклава и майка с нацистской символикой.