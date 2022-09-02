Момент покушения на вице-президента Аргентины попал на видео

На кадрах видно, как неизвестный направляет пистолет прямо в лицо вице-президенту.

© Видео: Lautaro Maislin, twitter © Фото: Lautaro Maislin, twitter

В сети появились кадры покушения на вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер. В видео неизвестный направляет а лицо политику пистолет, та защищает голову руками. Толпа быстро реагирует и закрывает собой вице-президента.

Ранее сообщалось, что на Кристину Фернандес де Киршнер напали, когда она выходила из автомобиля у своего дома. Преступника сразу задержала полиция.

Позже стало известно, что пистолет злоумышленника был заряжен. Президент Аргентины Альберто Фернандес прокомментировал событие и назвал произошедшее попыткой убийства.