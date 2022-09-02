Во время выхода вице-президента из автомобиля около ее дома злоумышленник направил на нее пистолет.

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По сообщению латиноамериканского СМИ, полиции Аргентины удалось предотвратить покушение на вице-президента Кристину Фернандес де Киршнер.

Сообщается, что она выходила из автомобиля у своего дома и в это время на нее был направлен пистолет. Желавшим напасть был мужчина, стоявший в толпе у машины.

Информацию сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Синко нотисиас». На опубликованных телеканалом кадрах был запечатлен момент поднятия пистолета на Кристину Фернандес де Киршнер. Отмечено, что злоумышленник был задержан полицией.

Ранее сообщалось, что на помощника главы МВД Луганской республики было совершено покушение. Оно произошло в мае 2022 года. Об этом рассказал сам помощник - Виталий Киселев под позывным «Коммунист».