Президент Аргентины заявил, что вице-президента пытались убить

Он назвал это событие самым тяжким с момента восстановления демократии.

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Президент Аргентины Альберто Фернандес прокомментировал недавнее покушение на вице-президента страны Кристину Фернандес де Киршнер. Он сказал, что это была попытка убийства.

«Сегодня около 21:00 мужчина совершил покушение на действующего вице-президента и дважды президента страны Кристину Фернандес де Киршнер. Это самое тяжкое событие с момента восстановления демократии», - цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что злоумышленник направил пистолет на вице-президента, когда та выходила из автомобиля около своего дома. Он сразу был задержан полицией, покушение удалось предотвратить.

Телеканал «Синко нотисиас» опубликовал кадры момента, где злоумышленник поднимает на Кристину Фернандес де Киршнер пистолет.