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Пистолет, который направляли на вице-президента Аргентины, был заряжен

Марина Крижановская
05:56 02.09.2022
Отмечено, что боевое оружие не сработало, будучи заряженным.
Пистолет, который направляли на вице-президента Аргентины, был заряжен
© Фото: Panoramic ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Стали известны новые подробности по делу о несостоявшемся покушении на аргентинского вице-президента Кристину Фернандес де Киршнер.

По обновленной информации, пистолет, из которого намеревался выстрелить злоумышленник, был заряжен, но не сработал. Сообщение приводит РИА Новости со ссылкой на материал телеканала TN.

«Пистолет был заряжен, но не сработал», - информирует агентство.

Немногим ранее во время выхода из автомобиля у своего дома на Киршнер был направлен пистолет. Желавшим напасть был мужчина, стоявший в толпе рядом с машиной. Полиции удалось его задержать.

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