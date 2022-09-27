Датские военные опубликовали кадры с места утечки газа на «Северном потоке»

© Видео: @forsvaretdk, Twitter © Фото: @forsvaretdk, Twitter

Датские военные опубликовали кадры с места утечки на «Северном потоке».

На кадрах можно увидеть, как на поверхности моря появляется увеличивающийся в размерах бурлящий круг. Сообщается, что ширина круга составляет несколько сотен метров.

Ранее глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что правительство проведет экстренное совещание по вопросу утечек на газопроводах «Северный поток». По словам Линде в заседании примут участие ключевые ведомства страны.

Напомним, чрезвычайное происшествие зафиксировали на одной из веток газопровода «Северный поток - 2» днем 26 сентября. Среди возможных причин инцидента - утечка газа или несанкционированные врезки. Чуть позднее было замечено снижение давления на обеих нитках «Северного потока - 1». В Кремле выразили обеспокоенность после информации о неисправностях на трубопроводах.