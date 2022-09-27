В Германии допустили падение давления на «Северных потоках» из-за диверсии

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Целенаправленная диверсия могла стать причиной падения давления в газопроводе «Северный поток - 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток». В настоящее время ведется расследование причин произошедшего, в котором участвуют федеральные органы безопасности Германии.

«Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», - пишет газета Тagesspiegel со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как утверждают источники издания, данная версия не является тривиальной. Диверсию могли совершить с использованием сил специального назначения, таких как водолазы или подводная лодка.

Напомним, чрезвычайное происшествие зафиксировали на одной из веток газопровода «Северный поток - 2» днем 26 сентября. Среди возможных причин инцидента - утечка газа или несанкционированные врезки. Чуть позднее было замечено снижение давления на обеих нитках «Северного потока - 1».