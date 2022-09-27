Aftonbladet: правительство Швеции проведет экстренное заседание по «Северному потоку»

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Глава Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что правительство проведет экстренное совещание по вопросу утечек на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщила газета Aftonbladet.

«Как только нам стало об этом известно, мы созвали экстренное совещание на уровне правительства с участием ключевых ведомств», - приводит ТАСС слова главы МИД Швеции со ссылкой на газету.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал очень тревожными новости о падении давления и разрушениях на нитках газопроводов «Северный поток». По словам Пескова, в Кремле очень обеспокоены этими новостями, поскольку разрушения произошли в датской экономической зоне.