Песков назвал очень тревожными новости о ЧП на «Северном потоке»

В Кремле «очень обеспокоены этими новостями», так как речь идет о разрушениях в трубе в датской экономической зоне, отметил Песков.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сведения о падении давления и разрушениях на нитках газопроводов «Северный поток» - очень тревожные новости. По его словам в Кремле «очень обеспокоены этими новостями», так как речь идет о разрушениях в трубе в датской экономической зоне.

«Вчера была информация, она появилась и от "Газпрома", и от компании-оператора. Это очень тревожные новости. Действительно, речь идет о неких разрушениях в трубе, пока непонятно какого характера, в датской зоне экономической. Действительно, значительно упало давление», - отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, в немецкой газете Тagesspiegel допустили, что целенаправленная диверсия могла стать причиной падения давления в газопроводе «Северный поток - 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток».