Дипломат пояснил, что о демилитаризации ЗАЭС речи идти не может «хотя бы потому, что она никогда не была милитаризована».

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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Запорожская атомная электростанция никогда не была милитаризована. Своим мнением он поделился в интервью с ТАСС.

«В любом случае о так называемой демилитаризации ЗАЭС речи идти не может хотя бы потому, что она никогда не была милитаризована», - рассказал российский дипломат.

В начале сентября в администрации Запорожья пояснили, к чему приведет консервация атомной станции. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что «будет большая просадка в энергообеспечении региона: и освобожденной территории, и постукраинского пространства; тысячи людей лишатся работы в Энергодаре».

Также, практически ежедневно, ВСУ продолжают обстреливать территорию атомной электростанции. Минобороны РФ 25 сентября сообщало, что за прошедшие сутки в сторону Энергодара были выпущены 59 снарядов, один из них попал в водоканал рядом с Запорожской атомной электростанцией, четыре - разорвались в районе улицы Казачья города Энергодар. Еще ранее ВС России сбили беспилотник «Байрактар» ТБ-2, который следовал к Запорожской атомной электростанции.