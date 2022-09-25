МО РФ: снаряд ВСУ попал в водоканал рядом с Запорожской АЭС

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Артиллерия Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки выпустила в сторону Энергодара 59 снарядов, один из них попал в водоканал рядом с Запорожской атомной электростанцией. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Артиллерией ВСУ в очередной раз обстреляны жилые кварталы города Энергодар и территория, прилегающая к атомной станции. За сутки украинской артиллерией выпущено 59 снарядов. Четыре из них разорвались в районе улицы Казачья города Энергодар, один попал в водоканал рядом с атомной электростанцией», - сказал Конашенков.

Уточняется, что обстрелы велись из подконтрольных ВСУ населенных пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области и были подавлены ответным огнем российской артиллерии.

«Кроме того, предотвращены попытки ВСУ нанести удары по территории АЭС восемью "дронами-камикадзе". Все украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты за пределами территории атомной станции», - добавил Конашенков.

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме, подчеркнул он.

Ранее в Запорожской области заявили, что киевские власти путем серии диверсий на объектах энергетической инфраструктуры попытались организовать блэкаут в регионе и лишить население региона электричества.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.