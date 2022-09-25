Армия Армия Армия

МО РФ: снаряд ВСУ попал в водоканал рядом с Запорожской АЭС

14:00 25.09.2022
Радиационная обстановка на атомной электростанции остается в норме.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Артиллерия Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки выпустила в сторону Энергодара 59 снарядов, один из них попал в водоканал рядом с Запорожской атомной электростанцией. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Артиллерией ВСУ в очередной раз обстреляны жилые кварталы города Энергодар и территория, прилегающая к атомной станции. За сутки украинской артиллерией выпущено 59 снарядов. Четыре из них разорвались в районе улицы Казачья города Энергодар, один попал в водоканал рядом с атомной электростанцией», - сказал Конашенков.

Уточняется, что обстрелы велись из подконтрольных ВСУ населенных пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области и были подавлены ответным огнем российской артиллерии.

«Кроме того, предотвращены попытки ВСУ нанести удары по территории АЭС восемью "дронами-камикадзе". Все украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты за пределами территории атомной станции», - добавил Конашенков.

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме, подчеркнул он.

Ранее в Запорожской области заявили, что киевские власти путем серии диверсий на объектах энергетической инфраструктуры попытались организовать блэкаут в регионе и лишить население региона электричества

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:58 Армия
Видео
МО РФ: ракетным ударом по пункту дислокации иностранных наемников в районе Запорожья ликвидировано до ста боевиков
13:57 Армия
Видео
ВСУ за сутки потеряли более 110 человек на Николаево-Криворожском направлении
12:50 В стране и мире
Видео
В ДНР вскрыли сеть украинской разведки, которая готовила теракты на референдуме
12:13 В стране и мире
В Запорожской области 93% проголосовавших поддержали вхождение в состав России
11:58 В стране и мире
Трое туристов, включая ребенка, пропали после водной прогулки на Онежском озере
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.