В администрации Запорожской области рассказали, к чему приведет консервация ЗАЭС

Владимир Рогов отметил, что киевские власти добиваются того, чтобы Запорожскую атомную электростанцию законсервировали.

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Консервация Запорожской АЭС приведет к проблемам с энергообеспечением Запорожской области и потере рабочих мест в регионе. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Что будет, если остановится Запорожская АЭС? Будет большая просадка в энергообеспечении региона - и освобожденной территории, и постукраинского пространства... По сути, тысячи людей лишатся работы в Энергодаре, у нас и так сейчас ситуация не самая простая. Это не самый хороший сценарий, я вам честно скажу», - сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Рогов отметил, что киевские власти добиваются того, чтобы Запорожскую атомную электростанцию законсервировали.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что украинские войска при обстреле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) повредили емкость с дистиллированной водой рядом со вторым энергоблоком. Также были зафиксированы артиллерийские удары в следующих местах: спецкорпус АЭС, коммуникационное перекрытие правее спецкорпуса и бетонное ограждение.