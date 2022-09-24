МО РФ: российские ПВО сбили беспилотник «Байрактар», который следовал к Запорожской АЭС

Беспилотник двигался из района Никополя, уточнили в военном ведомстве.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: МО РФ

Фото из архива

Средства противовоздушной обороны ВС России сбили беспилотник «Байрактар» ТБ-2, который следовал к Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Российскими средствами ПВО над Каховским водохранилищем был сбит беспилотный летательный аппарат "Байрактар" ТБ-2 следовавший из района Никополя в направлении Запорожской АЭС», - сказал он.

За сутки сбито семь беспилотных летательных аппаратов в районе населенных пунктов Старомлиновка, Валерьяновка, Кирилловка в Донецкой Народной Республике, Решетиловское и Любимовка Запорожской области, Чкалово и Кирово Херсонской области. Всего за время специальной военной операции уничтожено 2062 дрона, рассказал Конашенков.

На брифинге он также сообщил, что в Николаевской области ликвидировано до 300 наемных боевиков.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.