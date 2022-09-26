«Лечить состояние душевное»: Львова-Белова рассказала о помощи пострадавшим при стрельбе в школе Ижевска

Детский омбудсмен отметила, что самое главное сейчас - помочь каждой пострадавшей семье и оказать детям психологическую помощь.

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Уполномоченная при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила мемориал у школы в Ижевске, где произошло массовое убийство. Детский омбудсмен возложила цветы и рассказала, какая дальнейшая помощь будет оказана детям и родным пострадавших.

«Помощь адресно будет оказана всем тем, кому она необходима. Вся медицинская помощь детям уже оказана. Мы понимаем, что дальше нужно лечить их состояние душевное», - сказала Мария Львова-Белова.

По словам детского омбудсмена, предстоит большая работа, на данный момент самое важное - помочь каждой конкретной семье, каждому конкретному пострадавшему ребенку.

Ранее мы показывали, как жители Ижевска несут цветы и игрушки к мемориалу у школы, где произошла стрельба.

Напомним, что сообщения о стрельбе в школе №88 на Пушкинской улице в городе Ижевск поступили утром 26 сентября. В результате трагедии погибли семнадцать человек, 11 из которых - дети. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава российского государства Владимир Путин скорбит из-за гибели людей в ижевской школе. Из подмосковного аэропорта Жуковский в Ижевск прибыл транспортный самолет МЧС РФ Ил-76 для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе.