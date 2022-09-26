Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при стрельбе в школе Ижевска

© Фото: МЧС РФ

Транспортный самолет МЧС Российской Федерации Ил-76 вылетел с аэропорта Жуковский в Подмосковье в Ижевск для доставки в лечебные учреждения столицы пострадавших при стрельбе в школе. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

«Спецборт МЧС доставит пострадавших из Ижевска в московские учебные учреждения», - сообщили агентству в ведомстве.

Ранее Следственный комитет Российской Федерации установил личность напавшего на школу в Ижевске. Как сообщили в ведомстве, им оказался выпускник этого же учебного заведения, уроженец данного города Артем Казанцев.

Напомним, сообщения о стрельбе в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске поступили утром 26 сентября. В результате трагедии погибли тринадцать человек, семь из которых - дети. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин скорбит из-за гибели людей в ижевской школе.