Тринадцать человек погибли в результате стрельбы в школе Ижевска

В числе погибших - семь детей и шесть взрослых, сообщает СК.

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Тринадцать человек стали жертвами трагедии со стрельбой в школе №88 в городе Ижевске. Как сообщили «Звезде» в Следственном комитете России, в числе погибших - семь детей и шесть взрослых. До этого в ведомстве информировали о девяти погибших.

Немногим ранее глава Удмуртской Республики Александр Бречалов объявил трехдневный траур по жертвам трагедии. Сообщения о стрельбе в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске поступили утром 26 сентября.

Открывший огонь после прибытия экстренных служб некоторое время продолжал отстреливаться от полиции. Позднее, по словам губернатора, неизвестный покончил с собой. Вместе с тем Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту происшествия.