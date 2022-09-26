Следствие установило личность напавшего на школу в Ижевске

Вместе с тем СК проверяет приверженность стрелявшего к неофашистским взглядам и нацистской идеологии, изучается его окружение.

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Следователи установили личность открывшего стрельбу по школе № 88 в Ижевске. Им оказался выпускник данного учебного заведения, уроженец Ижевска Артем Казанцев.

«В настоящее время следователи СК России проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», - говорится в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Немногим ранее СК России опубликовал кадры с места трагедии в школе Ижевска. Рядом с телом напавшего было обнаружено порядка 20 магазинов к оружию.

Напомним, сообщения о стрельбе в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске поступили утром 26 сентября. В результате трагедии погибли тринадцать человек, семь из которых - дети.