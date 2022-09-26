В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Следствие установило личность напавшего на школу в Ижевске

Елизавета Потейчук
13:09 26.09.2022
Вместе с тем СК проверяет приверженность стрелявшего к неофашистским взглядам и нацистской идеологии, изучается его окружение.
Следствие установило личность напавшего на школу в Ижевске
© Фото: СК РФ
Читайте нас на:

Следователи установили личность открывшего стрельбу по школе № 88 в Ижевске. Им оказался выпускник данного учебного заведения, уроженец Ижевска Артем Казанцев.

«В настоящее время следователи СК России проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», - говорится в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Немногим ранее СК России опубликовал кадры с места трагедии в школе Ижевска. Рядом с телом напавшего было обнаружено порядка 20 магазинов к оружию.

Напомним, сообщения о стрельбе в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске поступили утром 26 сентября. В результате трагедии погибли тринадцать человек, семь из которых - дети.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:08 В стране и мире
Киргизия и Таджикистан договорились отвести тяжелую технику от линии границы
11:52 Армия
Видео
Минобороны: ВКС России уничтожили до 100 боевиков «Иностранного легиона» и нацформирований
10:17 В стране и мире
Референдум в Херсонской области признали состоявшимся
11:04 В стране и мире
Открывший стрельбу в ижевской школе покончил с собой
09:01 Армия
Видео
В условиях ограниченной видимости: кадры ночных полетов МиГ-29К в Мурманской области
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.