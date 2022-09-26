Число погибших после стрельбы в школе Ижевска достигло девяти

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Следственный комитет России сообщил, что в результате стрельбы в школе №88 города Ижевска погибли девять человек, пять из которых - дети, два - охранники и еще два - учителя. В ведомстве добавили, что информация о погибших и пострадавших уточняется.

«Следственным управлением СК России по Удмуртской Республике по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ», - говорится в сообщении СК в Telegram.

Более того, по поручению главы СК Александра Бастрыкина криминалисты Главного управления ведомства выехали на место происшествия для фиксации следов совершенного преступления.

Напомним, до этого в МВД сообщали о шести погибших в результате инцидента. Сообщения о стрельбе в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске поступили утром 26 сентября. Открывший огонь после прибытия экстренных служб некоторое время продолжал отстреливаться от полиции. Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщил, что стрелок покончил с собой.