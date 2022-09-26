Открывший стрельбу в ижевской школе покончил с собой
Также глава региона подтвердил гибель охранника и нескольких детей.
© Фото: Данил Бронников, Ижевск Где Гай Стоят (ИГГС). VK
Неизвестный, который открыл стрельбу в школе №88 города Ижевска, покончил жизнь самоубийством. Об этом проинформировал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
«Информацию чуть позже будем сверять с коллегами из ФСБ и из системы здравоохранения», - сказал Бречалов в видеообращении, опубликованном в Тelegram.
Кроме того, глава региона подтвердил гибель охранника и нескольких детей.
Сообщения о стрельбе в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске поступили утром 26 сентября. Учеников и учителей начали эвакуировать из здания, на место происшествия были вызваны экстренные службы. Периметр школы на данный момент оцеплен.