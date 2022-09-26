В Ижевске открыли стрельбу в школе

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В городе Ижевск Удмуртской Республики открыли стрельбу в школе. Отмечается, что инцидент произошел в школе №88 на Пушкинской улице.

В настоящее время сведений о пострадавших нет. Учеников и учителей эвакуируют из здания, на место происшествия вызваны экстренные службы.

Напомним, 18 октября в школе под Пермью произошла стрельба. Двенадцатилетний подросток пронес в школу огнестрельное оружие и два раза выстрелил из него в присутствии других учеников. Пули попали в потолок и стеклопластиковую дверь. Осколками разбитого стекла был ранен 11-летний школьник.