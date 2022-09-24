Чернышенко поручил регионам обеспечить работу службы 122 в выходные

Ранее горячую линию задействовали для ответов на вопросы о частичной мобилизации.

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил регионам страны обеспечить работу службы 122 в выходные дни. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера со ссылкой на слова Чернышенко.

Напомним, горячую линию 122 задействовали для ответов на вопросы о частичной мобилизации.

«Всем руководителям субъектов поручено обеспечить работу службы 122 в выходные дни. В круглосуточном режиме представители ОНФ ведут работу по оценке качества работы операторов кол-центров в регионах», - подчеркнул Чернышенко, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что жители Москвы и области смогут получить исчерпывающую информацию о частичной мобилизации. Столичные власти запустили для этого специальный чат-бот в Telegram. В чате можно задавать вопросы о том, кто подлежит мобилизации, в каком порядке она будет проводиться и какие меры поддержки военнослужащим готовы оказать власти.

В среду, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку.