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В России заработала горячая линия 122 по вопросам частичной мобилизации

Максим Крюков
20:20 22.09.2022
Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Министерством обороны готовит на них ответы.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Daniel Reinhardt, dpa, Global Look Press
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В России начала работу горячая линия 122 для решения вопросов по частичной мобилизации. Об этом в видеообращении заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«С сегодняшнего дня мы задействуем горячую линию 122 для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации. Служба развернута во всех регионах страны, готова к приему звонков, губернаторы помогают в организации работы операторов горячей линии на местах», - сказал он.

Также Чернышенко напомнил, что колл-центры 122 хорошо зарекомендовали себя еще в пиковые периоды пандемии коронавируса. Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Министерством обороны готовит на них ответы.

По словам вице-премьера, получить информацию можно не только на горячей линии 122, но и через официальный ресурс правительства «Объясняем.рф». Также он рекомендовал ориентироваться на официальные источники и не доверять слухам и непроверенной информации.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что блок НАТО со своими логистическими возможностями де-факто противостоит РФ, с этим связано решение о частичной мобилизации в стране. Он отметил, что в своем выступлении 21 сентября глава государства четко объяснил причины принятия такого решения.

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