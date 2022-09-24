Власти Москвы запустили посвященный частичной мобилизации чат-бот

База ответов в чате будет пополняться по мере поступления новой официальной информации.

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Жители столичного региона смогут получить исчерпывающую информацию о частичной мобилизации. Московские власти запустили для этого специальный чат-бот в Telegram, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

«Правительство Москвы запустило в Telegram чат-бот @MobilizationmskBot, с помощью которого горожане могут получить ответы на основные вопросы, касающиеся проведения частичной мобилизации в столице», - говорится в релизе.

В настоящий момент в чате можно задавать вопросы о том, кто подлежит мобилизации, в каком порядке она будет проводиться и какие меры поддержки военнослужащим готовы оказать власти.

Аналогичный сервис запущен на портале «Объясняем.рф». Кроме того, в России начала работу горячая линия 122 для решения вопросов о частичной мобилизации.