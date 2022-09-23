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Глава МИД Венгрии рассказал о выгоде сотрудничества с «Газпромом» и «Росатомом»

Ян Брацкий
03:20 23.09.2022
По словам главы МИД и министра внешней торговли Венгрии, Будапешт настроен на сотрудничество с российскими компаниями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Власти Венгрии не хотят оставаться без российского природного газа. Об этом в интервью «Звезде» рассказал министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто.

«Мы бы хотели избежать ситуации, когда любая венгерская семья, дом или компания будут подвержены лимитированию по использованию газа или нефтепродуктов. Поэтому наше сотрудничество с "Газпромом" продолжается», - рассказал Сийярто.

Со слов венгерского министра, 1 сентября официальный Будапешт получил увеличенный объем газа по трубопроводу «Турецкий поток».

«Мы получили 5,8 миллионов кубометров газа по турецкому трубопроводу, именно этот газопровод единственный, безопасный, надежный и предсказуемый источник. Я бы хотел выразить свою благодарность Болгарии и Сербии за то, что они обеспечили безопасный транзит, также спасибо турецким коллегам», - добавил министр, высказав надежду, что сотрудничество с «Газпромом» будет идти согласно подписанному контракту.

Сотрудничество России и Венгрии развивается и в области совместного строительства объектов мирного атома, уточнил он.

«Мы получили наконец-то разрешение на строительство совместного ядерного предприятия с "Росатомом". Я встречусь с Лихачевым в понедельник в Вене на конгрессе МАГАТЭ. Там мы составим расписание встреч на будущие месяцы или годы. Возможно, для того, чтобы завершить проект в 2030 году», - подытожил Петер Сийярто.

Венгерские власти занимают последовательную и взвешенную позицию относительно российско-европейских отношений. Особенно болезненно в Будапеште воспринимают санкции против Москвы, которые наносят больше ущерба самой Европе и входящим в нее государствам. Ранее Петер Сийярто заявил, что предложение о введении потолка цен на российский газ противоречит интересам ЕС, так как такой шаг приведет к прекращению поставок голубого топлива.

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