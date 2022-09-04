Венгрия не станет менять российских поставщиков топлива для АЭС «Пакш-1»

В апреле из России на АЭС «Пакш» доставили такое количество топлива, которого хватит на два года, подчеркнул глава МИД Венгрии.

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что у государства нет желания менять российских поставщиков топлива для АЭС «Пакш-1» на иностранных. Он добавил, что в апреле из России на АЭС «Пакш» доставили такое количество топлива, которого хватит на два года.

«Что касается топлива для (АЭС) Пакш-1, то у нас есть действующий контракт с россиянами, на основании которого они осуществляют поставки на постоянной основе, поэтому нет смысла искать другого партнера. Все предложения я, конечно, выслушаю, но менять существующую практику не вижу смысла, по крайней мере, мне пока ни от кого такого предложения не поступало», - сказал Сийярто в беседе с ATV.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что страна и весь регион не смогут обойтись без поставок российского газа. При этом, по словам Петера Сийярто, требовать от властей Будапешта отказа от голубого топлива из РФ нелегитимно.