Венгрия намерена достичь соглашения с «Газпромом» об увеличении поставок газа с сентября и считает, что он «не может быть заменен ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе».

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В Венгрии считают, что не существует аналогов, способных заменить топливо из России ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе. С данным заявлением выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что поставки энергоносителей из России являются для страны гарантом энергетической безопасности. Слова Сийярто приводит ТАСС со ссылкой на издание «Будапешт таймс».

«Вся эта фальшь, которая продолжалась со стороны Западной Европы в вопросах энергоснабжения, просто не является жизнеспособной с приближением зимы. Импорт (российских энергоносителей. - Прим. ред.) не может быть заменен ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе», - заявил глава МИД Венгрии.

Политик также уверен, что ни одна из международных политических целей не сможет заменить «ответственность правительства за обеспечение энергоснабжения страны» и поэтому «правительство не пойдет на компромисс».

Венгерский министр иностранных дел обратил внимание, что его страна не отправляет оружие на Украину, равно как и запрещает транзит товаров военного назначения через свою территорию. Приводится информация, что венгерская сторона намерена достичь соглашения с «Газпромом» об увеличении поставок газа с сентября.

Немногим ранее сообщалось, что сербский лидер наоборот - ищет альтернативу российским энергоносителям. Так, Александр Вучич заявил, что Сербия планирует закупать нефть у Ирака и Азербайджана и возможно у Венесуэлы, а также около двух миллионов тонн угля у Китая и Индонезии.