Глава МИД Венгрии: лимит цен на газ из РФ приведет к прекращению его поставок в ЕС

© Фото: Газпром

Предложение о введении потолка цен на российский газ противоречит интересам Европы, так как такой шаг приведет к прекращению поставок «голубого топлива». Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

«План, предусматривающий ограничение цен исключительно на российский газ, поступающий по трубопроводам, полностью противоречит интересам Европы и Венгрии. Если ввести ценовые ограничения исключительно на российский газ, то это очевидно приведет к немедленному прекращению поставок российского газа в ЕС. Чтобы признать это, не нужна Нобелевская премия»,— заявил дипломат.

Напомним, в Еврокомиссии предложили ввести потолок цен на российский газ, так как стоимость топлива стала «астрономической». Рассматривается также введение ограничений на весь импортный газ, однако в Европе опасаются, что в таких условиях продавцы перенаправят энергоносители на другие рынки.

Помимо этого, ЕК предложила сократить потребление электричества в пиковые часы и установить лимит на доходы для компаний, которые производят электричество с низкими затратами и получают сверхдоходы. Такие «неожиданные прибыли» хотят направить на помощь национальным экономикам и для поддержки потребителей и бизнеса.