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Глава МИД Венгрии: лимит цен на газ из РФ приведет к прекращению его поставок в ЕС

Сергей Лебедев
09:46 09.09.2022
По словам Петера Сийярто, это противоречит интересам Европы.
Глава МИД Венгрии: лимит цен на газ из РФ приведет к прекращению его поставок в ЕС
© Фото: Газпром
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Предложение о введении потолка цен на российский газ противоречит интересам Европы, так как такой шаг приведет к прекращению поставок «голубого топлива». Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

 «План, предусматривающий ограничение цен исключительно на российский газ, поступающий по трубопроводам, полностью противоречит интересам Европы и Венгрии. Если ввести ценовые ограничения исключительно на российский газ, то это очевидно приведет к немедленному прекращению поставок российского газа в ЕС. Чтобы признать это, не нужна Нобелевская премия»,— заявил дипломат.

Напомним, в Еврокомиссии предложили ввести потолок цен на российский газ, так как стоимость топлива стала «астрономической». Рассматривается также введение ограничений на весь импортный газ, однако в Европе опасаются, что в таких условиях продавцы перенаправят энергоносители на другие рынки.

Помимо этого, ЕК предложила сократить потребление электричества в пиковые часы и установить лимит на доходы для компаний, которые производят электричество с низкими затратами и получают сверхдоходы. Такие «неожиданные прибыли» хотят направить на помощь национальным экономикам и для поддержки потребителей и бизнеса.

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