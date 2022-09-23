Статус силовиков, отцы-одиночки и трудовые отношения: ответы на вопросы о частичной мобилизации

Для решения вопросов о частичной мобилизации в России начала работу горячая линия 122.

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В России завершился третий день частичной мобилизации, о которой президент Владимир Путин объявил 21 сентября. В связи с проводимыми мероприятиями у граждан возникло множество вопросов. Например, будут ли призывать на службу сотрудников силовых ведомств или отцов-одиночек. В Минобороны РФ уже не раз давали разъяснения по этим и другим вопросам. Самостоятельно найти ответы на них можно на портале «Объясняем.РФ».

1-Можно ли самостоятельно узнать, подлежу ли я мобилизации?

Узнать, подлежите ли вы мобилизации, можно в военкомате по месту пребывания. Там, где вы фактически проживаете в данный момент.

2-Будут ли призывать сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС?

Сотрудники перечисленных ведомств состоят на специальном воинском учете, в этой связи в отношении них действует отдельный порядок.

3-Могут ли призвать мужчину, если он единственный кормилец в семье с ребенком-инвалидом?

В соответствии с Федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (31-ФЗ) отсрочка предоставляется гражданам, занятым постоянным уходом за членом семьи, нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе, либо являющимся инвалидом I группы. Если мужчина не подпадает под это правило, то это будет зависеть от семейной ситуации. Например, мужчина, один воспитывающий ребенка до 16 лет, призыву не подлежит. Каждая ситуация будет рассмотрена индивидуально призывной комиссией по мобилизации.

4-Могут ли призвать родителя ребенка, который воспитывает его в одиночку?

Мужчина не подлежит призыву, если он один воспитывает ребенка до 16 лет или занят постоянным уходом за членом семьи.

5-Хватит ли врачей и на обслуживание мобилизации и на работу в гражданских учреждениях?

Работа медицинской службы продолжается в плановом порядке. Все виды медицинской помощи - первичная, специализированная, в том числе высокотехнологичная, оказывается и будут оказываться в обычном режиме.

6-Считается работа и проживание в месте отличном от места регистрации (другой район/город/регион) нарушением запрета на покидание своего региона пока идет мобилизация?

Это не будет нарушением, если вы встанете на учет в военном комиссариате по месту вашего пребывания, то есть там, где вы фактически живете.

7-Будет ли для мобилизованных, планировавших вступить в брак, предоставлена возможность быстро оформить отношения?

Несмотря на то, что законодательство не предусматривает ускоренного оформления брака для военнослужащих, сотрудники ЗАГСа могут самостоятельно проявить инициативу, пойти навстречу и зарегистрировать брак в особом, ускоренном порядке.

8-Сохранится ли за мобилизованным гражданином его рабочее место и зарплата или его уволят, как при обычном призыве в армию?

Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения утверждены постановлением Правительства. Согласно документу, трудовые договоры с гражданами, призванными по мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места сохранятся.

9-Все ли работники смогут сохранить рабочее место при мобилизации?

Согласно правилам, утвержденным постановлением Правительства, все граждане, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, смогут сохранить действующий трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы.

10-После окончания службы можно будет вернуться на ту же должность?

Уволить мобилизованного сотрудника нельзя. Работодатель должен будет сохранить рабочее место за мобилизованным работником. Все работники, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, могут вернуться на рабочее место на прежних условиях после окончания службы.

Кроме того, в России начала работу горячая линия 122 для решения вопросов о частичной мобилизации. Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко в своем видеообращении рекомендовал ориентироваться на официальные источники и не доверять слухам и непроверенной информации.