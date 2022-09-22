Правительство России утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан

Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В четверг правительство Российской Федерации утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Призванные граждане смогут сохранить трудовой договор. Об этом сообщили в кабинете министров.

«Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 году, и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что решение принято для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан. Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин поддержал решение о проведении референдумов о вхождении в состав РФ в республиках Донбасса, а также на территориях Украины, которые контролируют силы ВС РФ, ЛНР и ДНР.

Также глава государства объявил частичную мобилизацию.